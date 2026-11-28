Abel vence aposta com Sosa, e Palmeiras espanta fantasma de Lima por tetra da Libertadores
Novidade entre os titulares, paraguaio decide após genialidade de Arias, e Alviverde conquista a Glória Eterna no mesmo palco de 2021
O título representa muito mais do que uma conquista esportiva para o Palmeiras. Em primeiro lugar, significa a Glória Eterna. Também permite à equipe exorcizar o fantasma de Lima, onde foi derrotada na decisão da edição passada, em uma partida marcada pelas poucas chances de gol e pela frustração alviverde. Por fim, assegura vaga no Mundial Intercontinental, acompanhada de uma premiação estimada em R$ 140 milhões.
Em uma campanha de altos e baixos, com apenas a segunda colocação de seu grupo, além de duas classificações nas penalidades, o clube atingiu seu principal objetivo em 2026: levantar a taça Libertadores.
Em um elenco recheado de destaques, de Gómez na defesa a Flaco López no ataque, coube a um personagem até então coadjuvante definir o confronto. Após 16 partidas sem contribuições para gols, ele anotou o mais decisivo da campanha.
Abel Ferreira e Gustavo Gómez chegam à terceira conquista, enquanto Piquerez é o único remanescente da final de 2021, disputada justamente no Centenário. O restante do grupo, incluindo a presidente Leila Pereira, experimenta pela primeira vez o sabor de levantar o troféu mais cobiçado da América com a camisa alviverde.
Por fim, seria injusto não destacar Jhon Arias. Pedido da diretoria e segunda contratação mais cara da história do clube, o colombiano justificou cada centavo investido em seu futebol e, em mais um lance de genialidade, deixou Sosa na cara do gol para definir a decisão.
A vitória por 1 a 0 sintetiza a campanha do Palmeiras: atribulada, mas marcada pela capacidade da equipe de superar as adversidades encontradas pelo caminho. Agora são quatro títulos, três deles conquistados nesta década.
Mais LANCE!
Torcida do Flamengo reage ao título do Palmeiras na Libertadores: 'Inacredtável'
Alviverde empatou com o Rubro-Negro em número de títulos da competição
Abel Ferreira amplia recorde entre técnicos com mais títulos pelo Palmeiras; veja ranking
Português ampliou vantagem sobre outros nomes históricos do Verdão
Torcedores do Palmeiras elegem craque da final: 'Colossal'
Lucas Evangelista foi exaltado por torcedores nas redes sociais
A América é verde! Com gol de Sosa, Palmeiras vence o Estudiantes e conquista o tetra da Libertadores
Com herói improvável, Verdão faz 1 a 0 no time argentino e conquista a quarta taça do torneio continental
Quanto o Palmeiras ganhou de premiação com o título da Libertadores?
Verdão acumulou quase R$ 140 milhões em premiação pela campanha na competição
Palmeiras é tetra e iguala o Flamengo; veja lista dos maiores campeões da Libertadores
Verdão bateu o Estudiantes e se tornou um dos brasileiros com mais títulos
Torcedores detonam show do intervalo em Palmeiras x Estudiantes
Artista foi duramente criticado nas redes sociais
Felipe Melo vira assunto em Palmeiras x Estudiantes: 'Impossível'
Ex-jogador fez aparição no intervalo da final da Libertadores
Gol do Palmeiras contra o Estudiantes movimenta torcedores
Até o momento, Palmeiras está sendo campeão da Libertadores
Veja o gol do título da Libertadores conquistado pelo Palmeiras
Equipes decidem a grande final da Libertadores
Polêmica em Palmeiras x Estudiantes irrita torcedores: 'Começou'
Lance polêmico aconteceu aos sete minutos de jogo
Leila Pereira manda recado para torcida do Palmeiras antes da final da Libertadores
Presidente do Verdão publicou vídeo nas redes sociais antes de decisão no Uruguai
Abel surpreende em escalação e modifica ataque do Palmeiras para final da Libertadores
Ramón Sosa forma trio ofensivo ao lado de Jhon Arias e Flaco López; bola rola no Centenário a partir das 17h (de Brasília)
Palmeiras é favorito em casa de apostas de Montevidéu para final da Libertadores
Cartaz de estabelecimento em Montevidéu apresenta cotação de 1,75 para vitória alviverde na final da Libertadores
AO VIVO – acompanhe Palmeiras x Estudiantes na final da Libertadores
Brasileiros e argentinos se enfrentam logo mais, às 17h (de Brasília), em Montevidéu-URU
Decisões colocam milhões em jogo e podem reforçar cofres do Palmeiras
Alviverde pode faturar R$ 150 milhões se vencer as finais da Libertadores, contra o Estudiantes, e da Copa do Brasil, diante do Grêmio
Cafu aposta em vitória do Palmeiras na Libertadores e exalta Abel Ferreira
Em entrevista ao Lance!, pentacampeão mundial palpitou sobre o placar da decisão em Montevidéu e aponta trabalho do treinador português como exemplo para o futebol brasileiro
Entre antigos e novos heróis, Palmeiras muda caminho à final da Libertadores
Apenas Gustavo Gómez, Piquerez e Abel Ferreira restaram da última conquista continental; após fase de grupos irregular e drama nos pênaltis, equipe volta a Montevidéu
Vidente aponta campeão de Palmeiras e Estudiantes pela Libertadores
Equipes se enfrentam neste sábado (28), às 17h (de Brasília), pela final da Libertadores