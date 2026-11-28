Herói da classificação do Palmeiras para a final da Libertadores, Carlos Miguel se emocionou ao comemorar o título da competição neste sábado (28). O goleiro destacou que a competição era um sonho de infância e dedicou a conquista à seus familiares falecidos.

– Agradeço a todos. Não sou protagonista sozinho. Ganhei com todos que trabalharam conosco desde o início do ano. Abdicamos de muita coisa na vida pessoal para conquistar esse título. É difícil, temos uma vida fácil como todos dizem, mas deixamos de fazer o que gostamos para chegar ao fim do ano e conquistarmos um título como esse. Agradecer minha família. Só agradecer por tudo – disse o goleiro em entrevista à TV Globo.

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– É difícil. Tinha o sonho de criança de ser campeão da Libertadores. Um sonho que olhando agora, está tão perto, não consigo acreditar. Agradecer minha mãe, meu pai, meu tio Mauro, que estão no céu, infelizmente não estão aqui para ver o que esse menino conquistou. Esse título é todo para eles. Espero que tenham orgulho de mim. Eu vou errar, mas quero que tenham orgulho. Minhas tias me criaram com amor, criaram esse homem para ajudar a todos. Ser campeão é emocionante. Essa vitória é para eles três – dedicou Carlos Miguel após o título do Palmeiras.

Palmeiras é tetracampeão da Libertadores!

A América é verde! O Palmeiras venceu o Estudiantes por 1 a 0 neste sábado (28) e é tetracampeão da Libertadores. Sosa, surpresa entre os titulares, marcou o único gol do jogo no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

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Um primeiro tempo morno no Estádio Centenário. O Palmeiras teve maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras de gol. A primeira finalização perigosa, porém, foi do Estudiantes. Após cobrança de escanteio, a equipe argentina levou perigo, mas a bola passou por cima do gol.

Aos poucos, o time de Abel Ferreira conseguiu avançar suas linhas e pressionar os argentinos, que responderam com maior intensidade física, provocações e faltas. Aos 44 minutos, Lucas Evangelista avançou pela esquerda, fez boa jogada individual e finalizou. A bola desviou em Rojo antes de acertar a trave.

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O Palmeiras voltou sem Piquerez e com Arthur para a etapa complementar. Disposto a não levar a final para a prorrogação, foi para cima do Estudiantes e, aos 6 minutos, conseguiu abrir o marcador, com Sosa, a surpresa no ataque alviverde para a decisão. Na jogada, Marlon Freitas tocou para Arthur na esquerda, que dominou e cruzou. O paraguaio, livre de marcação, apareceu no meio da área para abrir o marcador

Sosa comemora gol (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Após o gol, o Verdão deu uma leve recuada e viu o Estudiantes ir para cima. Cetré tentou de bicicleta aos 10. Depois, tentou novamente aos 28 e viu Carlos Miguel fazer grande defesa.Aos 31, Abel Ferreira saca Flaco e Sosa e coloca Vitor Roque e Mauricio, descansados para não deixar o Palmeiras perder o ritmo.

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Mas o Estudiantes não desistia e forçava as bolas no ataque. Aos 38 e 39, duas tentativas perigosas. Uma delas acertou a rede pelo lado de fora e, a outra, Carlos Miguel salvou. E não dava mais tempo. Verdão conquista a Glória Eterna!