Abel Ferreira amplia recorde entre técnicos com mais títulos pelo Palmeiras; veja ranking
Português ampliou vantagem sobre outros nomes históricos do Verdão
Abel Ferreira marcou, mais uma vez e ainda mais, o seu nome na história do Palmeiras. Com o título da Copa Libertadores conquistado neste sábado (28), após a vitória por 1 a 0 sobre o Estudiantes, no Centenário, em Montevidéu, o português ampliou o seu recorde entre os técnicos mais vitoriosos da história do Verdão.
Agora, Abel Ferreira tem nada menos do que 12 títulos conquistados desde 2020 pelo Palmeiras. Uma média de dois troféus levantados por ano.
Outros dois nomes históricos do clube paulista completam o pódio de técnicos com mais títulos pelo Palmeiras. Oswaldo Brandão, com 11, e Vanderlei Luxemburgo, com oito, ficaram atrás do português.
Títulos de Abel Ferreira pelo Palmeiras
Desde 2020 no Palmeiras, Abel Ferreira agora soma três Copas Libertadores (2020, 21 e 26), dois Campeonatos Brasileiro (2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022), uma Supercopa do Brasil (2023) e quatro Campeonatos Paulistas (2022, 23, 24 e 26).
E Abel Ferreira pode ampliar ainda mais esta vantagem. No próximo domingo (6), o Palmeiras encara o Grêmio, no Mané Garrincha, em Brasília, pela final da Copa do Brasil. Na sequência, o Verdão já embarca para a disputa da Copa Intercontinental de clubes.
Técnicos com mais títulos pelo Palmeiras
|Posição
|Treinador
|Títulos
1º
Abel Ferreira
12
2º
Oswaldo Brandão
10
3º
Vanderlei Luxemburgo
8
4º
Ventura Cambon
7
5º
Luiz Felipe Scolari (Felipão)
6
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Mais LANCE!
Carlos Miguel celebra título do Palmeiras na Libertadores: 'Sonho de criança'
Arqueiro foi fundamental na semifinal da Libertadores
Torcida do Flamengo reage ao título do Palmeiras na Libertadores: 'Inacredtável'
Alviverde empatou com o Rubro-Negro em número de títulos da competição
Torcedores do Palmeiras elegem craque da final: 'Colossal'
Lucas Evangelista foi exaltado por torcedores nas redes sociais
A América é verde! Com gol de Sosa, Palmeiras vence o Estudiantes e conquista o tetra da Libertadores
Com herói improvável, Verdão faz 1 a 0 no time argentino e conquista a quarta taça do torneio continental
Abel vence aposta com Sosa, e Palmeiras espanta fantasma de Lima por tetra da Libertadores
Novidade entre os titulares, paraguaio decide após genialidade de Arias, e Alviverde conquista a Glória Eterna no mesmo palco de 2021
Quanto o Palmeiras ganhou de premiação com o título da Libertadores?
Verdão acumulou quase R$ 140 milhões em premiação pela campanha na competição
Palmeiras é tetra e iguala o Flamengo; veja lista dos maiores campeões da Libertadores
Verdão bateu o Estudiantes e se tornou um dos brasileiros com mais títulos
Torcedores detonam show do intervalo em Palmeiras x Estudiantes
Artista foi duramente criticado nas redes sociais
Felipe Melo vira assunto em Palmeiras x Estudiantes: 'Impossível'
Ex-jogador fez aparição no intervalo da final da Libertadores
Gol do Palmeiras contra o Estudiantes movimenta torcedores
Até o momento, Palmeiras está sendo campeão da Libertadores
Veja o gol do título da Libertadores conquistado pelo Palmeiras
Equipes decidem a grande final da Libertadores
Polêmica em Palmeiras x Estudiantes irrita torcedores: 'Começou'
Lance polêmico aconteceu aos sete minutos de jogo
Leila Pereira manda recado para torcida do Palmeiras antes da final da Libertadores
Presidente do Verdão publicou vídeo nas redes sociais antes de decisão no Uruguai
Abel surpreende em escalação e modifica ataque do Palmeiras para final da Libertadores
Ramón Sosa forma trio ofensivo ao lado de Jhon Arias e Flaco López; bola rola no Centenário a partir das 17h (de Brasília)
Palmeiras é favorito em casa de apostas de Montevidéu para final da Libertadores
Cartaz de estabelecimento em Montevidéu apresenta cotação de 1,75 para vitória alviverde na final da Libertadores
AO VIVO – acompanhe Palmeiras x Estudiantes na final da Libertadores
Brasileiros e argentinos se enfrentam logo mais, às 17h (de Brasília), em Montevidéu-URU
Decisões colocam milhões em jogo e podem reforçar cofres do Palmeiras
Alviverde pode faturar R$ 150 milhões se vencer as finais da Libertadores, contra o Estudiantes, e da Copa do Brasil, diante do Grêmio
Cafu aposta em vitória do Palmeiras na Libertadores e exalta Abel Ferreira
Em entrevista ao Lance!, pentacampeão mundial palpitou sobre o placar da decisão em Montevidéu e aponta trabalho do treinador português como exemplo para o futebol brasileiro
Entre antigos e novos heróis, Palmeiras muda caminho à final da Libertadores
Apenas Gustavo Gómez, Piquerez e Abel Ferreira restaram da última conquista continental; após fase de grupos irregular e drama nos pênaltis, equipe volta a Montevidéu