Abel Ferreira marcou, mais uma vez e ainda mais, o seu nome na história do Palmeiras. Com o título da Copa Libertadores conquistado neste sábado (28), após a vitória por 1 a 0 sobre o Estudiantes, no Centenário, em Montevidéu, o português ampliou o seu recorde entre os técnicos mais vitoriosos da história do Verdão.

Agora, Abel Ferreira tem nada menos do que 12 títulos conquistados desde 2020 pelo Palmeiras. Uma média de dois troféus levantados por ano.

Outros dois nomes históricos do clube paulista completam o pódio de técnicos com mais títulos pelo Palmeiras. Oswaldo Brandão, com 11, e Vanderlei Luxemburgo, com oito, ficaram atrás do português.

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Abel Ferreira na final da Libertadores do Palmeiras (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

Títulos de Abel Ferreira pelo Palmeiras

Desde 2020 no Palmeiras, Abel Ferreira agora soma três Copas Libertadores (2020, 21 e 26), dois Campeonatos Brasileiro (2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022), uma Supercopa do Brasil (2023) e quatro Campeonatos Paulistas (2022, 23, 24 e 26).

E Abel Ferreira pode ampliar ainda mais esta vantagem. No próximo domingo (6), o Palmeiras encara o Grêmio, no Mané Garrincha, em Brasília, pela final da Copa do Brasil. Na sequência, o Verdão já embarca para a disputa da Copa Intercontinental de clubes.

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Técnicos com mais títulos pelo Palmeiras

Posição Treinador Títulos 1º Abel Ferreira 12 2º Oswaldo Brandão 10 3º Vanderlei Luxemburgo 8 4º Ventura Cambon 7 5º Luiz Felipe Scolari (Felipão) 6

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