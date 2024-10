Nascido em 2006, Vitor Reis é promessa da base do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 12:35 • São Paulo (SP)

Vitor Reis, zagueiro de 18 anos, pode estar próximo de ser a próxima venda milionária do Palmeiras. De acordo com o jornal "The Athletic", o jovem estaria na mira de cinco grandes clubes europeus: Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Chelsea e Liverpool.

Segundo o veículo inglês, Arsenal e Real Madrid já teriam consultado o Palmeiras sobre a disponibilidade do jogador, que ainda não tem um valor definido. Assim como acontece com Estêvão, a diretoria palmeirense pretende que Vitor permaneça na equipe até o Mundial de Clubes de 2025.

Em agosto, Vitor Reis renovou contrato com o Palmeiras. Antes fechado até fevereiro de 2027, agora o zagueiro tem vínculo até dezembro de 2028. O valor da cláusula de rescisão chega a € 100 milhões.

Vitor Reis nasceu em São José dos Campos, no dia 12 de janeiro de 2006. O jogador começou no Palmeiras aos 10 anos, sendo um destaque do clube nas categorias de base em todas as categorias. Por títulos, ele conquistou dois Campeonatos Brasileiros sub-17 e duas Copas do Brasil sub-17, além de torneios estaduais.

No Mundial sub-17, disputado em 2023, foi capitão da equipe da Seleção Brasileira. A seleção canarinho foi eliminada pela Argentina nas quartas de final da competição.

