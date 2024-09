Jovem é destaque como titular no Verdão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 14:30 • São Paulo (SP)

O Palmeiras enfrenta o Vasco, no domingo (22), às 16h, no Estádio Mané Garrincha, em confronto válido pela 27ª rodada do Brasileirão. Estêvão, ponta-direita titular da equipe, teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda constatada e virou dúvida para o jogo.

Aos 17 anos, Estêvão é um dos principais jogadores do Palmeiras em 2024. O jovem já possui acerto com o Chelsea, da Inglaterra.

Com Estêvão no time nesta temporada, o Palmeiras tem 36 jogos, com 23 vitórias, seis empates e sete derrotas, além de 67 gols marcados (média de 1,86 por jogo). No Brasileirão, o jogador tem nove gols e sete assistências pelo Verdão. Em todas as competições, são 11 gols e 8 assistências.

Sem Estêvão, o Palmeiras fez 19 jogos no ano, com nove vitórias, oito empates e duas derrotas, além de 24 gols marcados (média de 1,26 por jogo). As derrotas foram contra Fluminense, 1 a 0 no Brasileirão, e Flamengo, 2 a 0 na Copa do Brasil.

