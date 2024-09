Irmã de Clara Monteiro diz que acusações contra Caio Paulista seriam “mentiras”

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 22:43 • São Paulo (SP)

A irmã de Clara Monteiro, Carol Bernardi, publicou nas redes sociais, na noite desta quarta-feira (18), uma série de vídeos em que afirma que a ex-namorada de Caio Paulista, jogador do Palmeiras, estaria mentindo sobre as agressões que teria sofrido.

Na publicação, Carol disse que a Clara a bloqueou, após ela ter afirmado que "não compactuava com o que a irmã estava fazendo".

"Eu não compactuo com isso. A Clara me bloqueou porque eu já tinha conversado com ela antes, que eu não compactuo com o que ela está fazendo. Eu conheço o Caio, a família do Caio, então eu não acho correto o que está acontecendo, eu não vou compactuar nunca com o errado, ela está falando inverdades sobre o Caio, isso não é verdade", diz Carol, na publicação.

Depois, Carol continuou explicando que era próxima da irmã e que já sabia que Clara planejava abrir um processo contra Caio Paulista:

"Quando eu liguei para ela, ela já estava planejando fazer esse processo todo. Eu liguei pra ela, meu filho estava internado, falei que ela não podia fazer isso, que ele sempre ajudou ela, sempre esteve com ela e que ela estava fazendo errado. A partir dai, ela não falou mais comigo, ficou um tempo sem falar com a minha mãe. Isso está respingando na minha família."

"Eu sou madrinha da Maria, filha dela com o Caio. Ela é madrinha da minha filha do meio. Nós sempre fomos confidentes, melhores amigas para tudo. Quando eu não compactuei com o que ela estava fazendo, ela simplesmente me bloqueou, me tirou da vida dela. Queria muito que ela parasse com isso, Eu tentei ajudar de várias formas, mas, pelo visto, foi sem sucesso. Eu sei de muita coisa, e o que ela está fazendo com o Caio não tem cabimento, é uma mentira", concluiu Carol.

No último sábado (14), Clara Monteiro, ex-namorada e mãe de uma das filhas de Caio Paulista, fez uma série de publicações em suas redes sociais, denunciando abusos que o jogador teria cometido contra ela. A jovem afirma que o jogador a agrediu psicológica, física e verbalmente. Na terça-feira (17), Clara registrou um Boletim de Ocorrência contra o atleta na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo.

Como resposta, nesta quarta-feira (18), a defesa do jogador apresentou-se às autoridades para agendar uma data para que Caio Paulista deponha e apresente provas documentais e testemunhais.

O Palmeiras informou, ainda durante o final de semana passado, que se reuniu com Caio Paulista, após a publicação da carta aberta, e que o atleta negou ter cometido as agressões.

Clara Monteiro, ex-mulher de Caio Paulista (Foto: Reprodução)

A reportagem tentou entrar em contato com Clara Monteiro, mas não obteve resposta até o momento da publicação deste texto.