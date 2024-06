Palmeiras anuncia venda de Estêvão ao Chelsea

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/06/2024 - 12:24 • Rio de Janeiro

Negócio fechado: o Palmeiras anunciou a venda de Estêvão, jovem atacante e joia do clube alviverde, ao Chelsea. Em comunicado divulgado na manhã deste sábado (22), o atual campeão do Brasileirão informa que o acordo foi concluído e o jogador de 17 anos será dos Blues até 2033.

- A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que concluiu acordo com o Chelsea-ING para a transferência do atacante Estêvão. O atleta de 17 anos se apresentará à equipe de Londres em julho de 2025, após disputar a Copa do Mundo de Clubes da Fifa pelo #MaiorCampeãoDoBrasil. - comunicou o Palmeiras, nas redes sociais do clube.

(Foto: Fernando Moreno/AGIF)

A informação já tinha sido divulgada pelo renomado jornalista italiano Fabrizio Romano, ele afirmou que oss representantes do clube inglês já haviam assinado todos os documentos para fechar a negociação algumas horas antes do comunicado do clube paulista.

No acordo do contrato, que tem o valor fixado em 34 milhões de euros (cerca de R$ 198 milhões), ainda constam valores fixados por metas atingidas pelo jogador. Pelo time profissional do Palmeiras, Estêvão tem quatro gols e três assistências em 21 jogos.