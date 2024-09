Ídolo do Palmeiras oferece R$ 130 milhões para comprar clube paulista

Zé Roberto está perto de comprar o São Bento (Foto: VALERY HACHE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 15:57 • Rio de Janeiro

O ex-jogador Zé Roberto está próximo de ser o dono do São Bento, time de Sorocaba, interior de São Paulo. O ídolo do Palmeiras formalizou uma proposta para transformar a equipe em SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e agora aguardar uma resposta dos dirigentes do clube.



Zé Roberto, empresário e ex-jogador da seleção brasileira — Foto: Reprodução/Facebook<br>



De acordo com informação do "GE", uma reunião está marcada para esta quarta-feira (18), em que será definido o futuro dono do clube paulista. A oferta de Zé Roberto foi feita através da empresa Flash Forward, na qual ele é dono.

Com 50 anos, o ex-lateral e meio-campista é o homem forte da empresa, e conta com o ex-jogador Fransérgio e o empresário Tiago Ribeiro como sócios.



O Conselho Deliberativo do São Bento agora avalia a oferta para uma resposta definitiva. Nos últimos meses, foram solicitados alguns procedimentos para a análise da compra. A oferta é para a compra de 90% das ações do clube, no valor de cerca de R$130 milhões.

Ainda segundo as informações, o valor não seria pago à vista, porém seria investido no clube nos próximos anos. O objetivo é que a equipe retorne a elite do futebol paulista e alcance a Série B do Brasileirão até 2030.

Além disso, existe a promessa de que com a SAF, um novo CT seria construido para abrigar os jogadores e elenco. O estádio Walter Ribeiro não está na negociação, visto que pertence à Prefeitura de Sorocaba.

A empresa comandada por Zé Roberto seria responsável por gerenciar as categorias de base e também implementar o futebol feminino de instituição. Uma dívida de R$11 milhões também seria quitada pela Flash Forward.

Aposentado, Zé Roberto teve carreira vitoriosa em grandes clubes como Real Madrid, Bayern de Munique, Flamengo, Palmeiras, Santos, Grêmio e uma disputa de Copa do Mundo (2006) no currículo.