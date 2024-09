Defesa de Caio Paulista marca depoimento, após ex-namorada registrar Boletim de Ocorrência

Caio Paulista (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Mariane Ribeiro da Silva • Publicada em 18/09/2024 - 20:38 • São Paulo (SP)

A defesa do jogador Caio Paulista, do Palmeiras, apresentou-se nesta quarta-feira (18) à Delegacia de Defesa da Mulher. Segundo a advogada de Caio, Bia Saguas, a defesa foi até as autoridades para agendar uma data para que o atleta deponha e apresente provas documentais e testemunhais. A informação foi publicada inicialmente pelo Globo Esporte e confirmada pelo Lance! com a assessoria do atleta.

"O jogador Caio Paulista, por meio de sua advogada, apresentou-se de forma espontânea à Delegacia de Defesa da Mulher nesta data, com o objetivo de agendar seu depoimento e indicar as provas documentais e testemunhais que irão desmentir completamente as falsas acusações de agressão contra a mãe da sua terceira filha".

"Reforçamos, mais uma vez, a total inocência de Caio, e aguardamos que, com a maior brevidade possível, essa farsa seja desmascarada, uma vez que foi criada com intenções claras de prejudicar a imagem do atleta. Confiamos plenamente na Justiça e estamos certos de que Caio será absolvido de todas as acusações infundadas que lhe foram atribuídas quando então poderemos acionar civil e penalmente todos que compactuarem com essas falsas afirmações", informa a nota da assessoria.

A atitude da defesa acontece um dia após Clara Monteiro, ex-namorada do jogador e mãe de uma de suas filhas, registrar Boletim de Ocorrência por agressão contra o lateral-esquerdo do Palmeiras.

No último sábado (14), Clara fez uma série de publicações em suas redes sociais, denunciando abusos que Caio teria cometido contra ela. A jovem afirma que o jogador a agrediu psicológica, física e verbalmente. Nas fotos, é possível ver hematomas no rosto e no corpo de Clara.

Clara Monteiro, ex-mulher de Caio Paulista (Foto: Reprodução)

Fotos publicadas por Clara no Instagram (Foto: Reprodução)

Logo que o caso se tornou público, o jogador se pronunciou e negou as acusações. O Palmeiras também se pronunciou. O clube informou, ainda durante o final de semana passado, que se reuniu com Caio Paulista, após a publicação da carta aberta, e que o atleta negou ter cometido as agressões.

"Todos os colaboradores do clube devem seguir as normas de conduta estabelecidas internamente, que preveem diferentes medidas punitivas, a depender da gravidade do fato e da comprovação penal. O Palmeiras seguirá acompanhando o caso com a devida atenção", informou o clube.

O Lance! entrou em contato com a Secretária de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mas não obteve resposta até o momento da publicação deste texto.