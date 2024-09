Raphael Veiga é uma das opções de Abel Ferreira para substituir Estêvão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 12:39 • São Paulo (SP)

O Palmeiras enfrenta o Vasco, no domingo (22), às 16h, no Estádio Mané Garrincha, em confronto válido pela 27ª rodada do Brasileirão. Estêvão, um dos principais jogadores do clube, teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda constatada e virou dúvida para o jogo.

A lesão de Estêvão abre espaço no time titular do Palmeiras, o que pode significar uma nova vida a alguns jogadores que perderam espaço nesta temporada.

Nomes conhecidos

Raphael Veiga

Raphael Veiga, maior aritlheiro do Allianz Parque, é uma das principais opções de Abel Ferreira para o jogo contra o Vasco. O meia começou as últimas três partidas no banco de reservas e viu Maurício virar o titular da equipe.

Com a presença de Raphael Veiga no time titular, o técnico pode optar por deslocar Maurício para o lado direito, onde tem atuado Estêvão. No Inter, o meia jogava por esse lado de ataque.

Dudu

Dudu, jogador com mais de 400 jogos pelo Palmeiras, atua nos lados do campo e pode substituir Estêvão. Contra o Criciúma, Abel Ferreira optou pelo camisa 7 no lugar do jovem.

O jogador ficou 11 meses se recuperando de uma lesão no joelho e ainda não voltou no mesmo nível. Dudu ficou mais um mês passando por um processo de recondicionamento físico e voltou a receber minutos no último fim de semana. Caso seja titular contra o Vasco, Felipe Anderson será deslocado para a ponta-direita.

Rony

Rony já atuou em todas as posições de ataque com Abel Ferreira no comando. Por isso, é uma opção para substituir Estêvão no trio de ataque. O camisa 10 já disputou 53 partidas no ano, mas 30 delas foram saindo do banco de reservas.

Rony perdeu espaço após a consolidação de Flaco López como centroavante da equipe, além do bom desempenho de Estêvão e Felipe Anderson.

Jovens opções

Lázaro

Lázaro teve uma sequência no time titular atuando pela ponta-esquerda, mas teve uma lesão na coxa em junho e perdeu espaço. Quando voltou a ficar disponível, Felipe Anderson estava na função como titular.

Assim, se Lázaro voltar ao time, Felipe Anderson seria deslocado para a ponta-direita, sua posição de anos no futebol europeu.

Rômulo

Destaque do Novorizontino nas últimas temporadas, Rômulo assinou com o Palmeiras durante a disputa do Campeonato Paulista de 2024. Até aqui, o meia não conseguiu se firmar no time titular e corre por fora na luta pela vaga do Estêvão.

Estêvão tem nove gols e sete assistências no Brasileirão pelo Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)