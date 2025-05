Estêvão explica cobranças de Abel no Palmeiras e cita Messi e Neymar como referências

Em clima de despedida do Palmeiras, Estêvão voltou a ressaltar a importância do técnico Abel Ferreira no início de sua carreira. Em pouco mais de um ano, o atacante evoluiu taticamente, saiu do banco de reservas para a Seleção Brasileira e se transformou em um dos líderes técnicos do clube.

Agora, como protagonista, o jovem será um dos responsáveis por comandar a equipe no Mundial, que marca sua última dança antes da transferência para o Chelsea, da Inglaterra.

- Vou sentir falta dos puxões de orelha… não só dele (Abel Ferreira), como da comissão. O Abel foi um cara fundamental na minha vida, me ajudou bastante. Me ajudou a enxergar o outro lado da moeda do futebol. Foi fundamental - disse Estêvão em evento, acrescentando:

- O outro lado da moeda que eu falo é que, na base, às vezes a gente não cumpria tanta a função tática. De não cumprir aquilo que a gente faz, acabava largando. E a primeira coisa quando joguei no profissional, o Abel falou: 'Se você não quiser seguir, você não joga aqui'. Então eu tive que começar a fazer, me acostumar, é um processo muito doloroso, que não é legal. Então, por isso que eu falo que o Abel foi fundamental na minha vida - completou.

A joia alviverde também citou suas inspirações dentro de campo. Para o garoto de 18 anos, Messi e Neymar são referências. O Inter Miami, time do argentino, aliás, será adversário do Verdão na primeira fase do Mundial de Clubes da Fifa, que tem início em junho, nos Estados Unidos.

- Acho que, além da minha família, Neymar foi minha grande influência, o Messi. Esses dois para mim são os maiorais. Já falei, brinco com meu pai, não sei se vou jogar, assistir ele (Messi) jogar... mas começando já vou ali para o ladinho dele - acrescentou.

Venda de Estêvão ao Chelsea

A negociação entre os clubes foi oficializada em junho de 2024 pelo valor de 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões, na cotação da época), sendo 45 milhões de euros fixos, e 16,5 milhões de euros em metas. O Palmeiras tem direito a 70% do montante, enquanto Estêvão fica com os outros 30%. Assim que o Verdão encerrar sua participação no torneio internacional, o jovem se transferirá de clube.