O atacante Paulinho chegou ao Palmeiras sob muitos olhares e grandes expectativas por parte dos torcedores. O jogador, que recentemente se recuperou de uma cirurgia na perna direita, vem ganhando, aos poucos, mais minutos em campo. O camisa 10 seguiu um cronograma individualizado para voltar 100% em seu melhor condicionamento físico, marcou seu primeiro gol pelo clube e se diz preparado para assumir o protagonismo.

- Estou aqui para ajudar, estou pronto para também assumir o meu protagonismo, que eu sempre busquei a minha carreira toda. Todo jogador sonha não jogar em um time grande como o Palmeiras, marcar gols, dar assistência, enfim, para ficar marcado de alguma forma. E é o que eu sempre vou buscar, independentemente de o Estêvão estar ou não, eu vou estar sempre pronto para poder ajudar o Palmeiras de alguma forma, produzindo com gol, com assistência, seja lá como for - disse o camisa 10 do Verdão, após a goleada sobre o Sporting Cristal.

Em relação à posição que se sente mais confortável para atuar pelo Palmeiras, Paulinho afirma que independentemente da posição, sempre trabalhar para se sentir mais à vontade quando entrar em campo.

- Eu tento me sentir confortável dentro de campo, seja qual for a posição. Claro que dentro das minhas características eu sempre gosto de jogar com bastante liberdade no ataque, seja jogando por dentro ou caindo pelas pontas. O Abel me colocou ali naquela posição e eu me senti com bastante liberdade, assim como ele bota pelo meio também. Isso facilita bastante meu jogo e eu sempre vou tentar de alguma forma produzir e ajudar o time - disse o jogador palmeirense.

Preparação do Palmeiras para o Mundial de Clubes

- A preparação está muito bem, não somente a minha como a de todo o time. A gente está muito focado sempre nos próximos jogos, que é muito importante pra gente mostrar cada vez mais a nossa performance para chegar numa competição como o Mundial bem, pra poder estrear bem contra um time que é muito forte, é da Europa. O time está preparado mentalmente e na bola também pra poder buscar as vitórias que a gente precisa - completou Paulinho.

