Análise: Entre despedidas e lições, Palmeiras reage após choque de realidade e mira Mundial

O Palmeiras aprendeu com os próprios erros e viveu uma noite mágica no Allianz Parque. Sem dar chances ao rival, a equipe comandada por Abel Ferreira contou com o brilho de Estêvão para passear em mais um jogo da Libertadores e voltar a vencer após o choque de realidade contra o Flamengo.

A vitória sinaliza poder de reação após derrota para um concorrente direto pelo título do Brasileirão, no principal teste antes da viagem aos Estados Unidos. Se no fim da última partida a torcida demonstrou preocupação, desta vez o clima foi de festa no Allianz Parque. O placar elástico, por sua vez, serviu como combustível para a sequência da temporada.

Foram seis gols, três em cada tempo, para coroar uma campanha perfeita na fase de grupos. Agora, o Palmeiras aguarda o sorteio da Conmebol para conhecer o adversário nas oitavas de final da competição continental.

A vaga assegurada deu a Abel Ferreira a opção de rodar o elenco. A decisão se mostrou acertada, e o time não teve dificuldades para superar os peruanos. A equipe alternativa soube transformar a superioridade em vantagem, com nomes importantes voltando a brilhar após um período de instabilidade.

Além de Estêvão, personagem da noite em meio à iminente transferência para o Chelsea, o Palmeiras viu Raphael Veiga reassumir o protagonismo e marcar um golaço de falta. Flaco López, agora reserva após a chegada de Vitor Roque, balançou a rede duas vezes, enquanto Richard Ríos ditou o ritmo no meio de campo após cumprir suspensão contra os cariocas.

A vitória contundente mostra que o tropeço no Brasileirão, apesar de ter acendido um sinal de alerta, ficou para trás. Agora, o Palmeiras inicia a preparação para o jogo contra o Cruzeiro com o Mundial no horizonte, apresentando respostas claras aos desafios enfrentados.

O gol de Paulinho, segunda contratação mais cara da história do clube, foi a "cereja do bolo". Após meses de trabalho de condicionamento físico, o atacante balançou as redes pela primeira vez e tirou um peso das costas para a sequência da temporada — que, a partir de julho, não contará mais com Estêvão no setor ofensivo.

Palmeiras encara o Cruzeiro antes da viagem para disputar o Mundial de Clubes (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

A missão do Palmeiras para a temporada segue clara, e o elenco começa a mostrar sinais de que pode superar as expectativas da diretoria no início do ano. O título do Mundial ainda é um sonho distante, mas a classificação na fase de grupos se apresenta cada vez mais como uma tendência para um time que domina seus adversários nos momentos de pressão.