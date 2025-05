Após encerrar a primeira fase da Libertadores com 100% de aproveitamento e melhor campanha geral, o Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira (29), na Academia de Futebol, já com foco no Campeonato Brasileiro, torneio que a equipe também lidera. O time de Abel Ferreira vai pegar o Cruzeiro, às 19h30 de domingo (1°), no Mineirão, pela 11ª rodada da competição.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos seguiram cronograma regenerativo na parte interna do centro de excelência. No campo, os demais atletas disputaram um coletivo em campo reduzido com participação de Crias da Academia. O meia-atacante Felipe Anderson, que se recupera de um edema na coxa direita, avançou na recuperação e fez parte do trabalho integrado ao grupo.

O goleiro Marcelo Lomba, que disputou sua terceira partida na temporada 2025 na noite desta quarta-feira (28), contra o Sporting Cristal, falou sobre o duelo com os peruanos.

- Foi uma partida impecável, tanto na parte ofensiva, com seis gols, quanto na parte defensiva. Isso mostra que o nosso grupo está muito focado, é muito equilibrado. O Abel fala que, independentemente de quem estiver jogando e onde for, o Palmeiras tem uma forma de jogar, tem muita capacidade, seja para atacar como para defender - afirmou o arqueiro alviverde.

- O que eu gostei do time foi a nossa dinâmica, procuramos gols desde o início do jogo, fizemos os gols e continuamos tentando, sem sofrer sustos atrás. Mostra uma maturidade como equipe, que estamos com o pensamento de evoluir cada dia mais. Estamos atingindo um ponto de altíssimo nível, agora é manter a concentração nos treinos e nos jogos - afirmou o camisa 14.

Lomba é o sétimo goleiro com mais jogos sem sofrer gols na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos: 106, atrás de Vanderlei, com 119, Victor, com 120, Rogério Ceni, com 146, Weverton, com 151, Cássio, com 156, e Fábio, com 213. No Verdão, soma 25 jogos desde a temporada 2022 e três taças conquistadas em quatro edições de Campeonato Paulista disputadas.

