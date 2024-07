Estêvão, do Palmeiras, volta a sentir dores e preocupa Abel Ferreira

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 27/07/2024 - 23:09 • São Paulo (SP)

O atacante Estêvão voltou a sentir dores no tornozelo esquerdo no segundo tempo do duelo contra o Vitória, pelo Brasileirão. Com isso, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira admitiu que tem medo de perder o jogador para o duelo contra o Flamengo, na quarta-feira (31), no Maracanã, pela Copa do Brasil.

- Preocupa. Tivemos baixas no setor defensivo. Não há como negar, ficamos sem opções, sem Murilo e Piquerez, o próprio Mayke. O futebol é assim. Ele (Estêvão) já tinha ficado fora. Poderíamos ter forçado no último jogo, mas não fizemos. A intenção foi dar ritmo ao próximo jogo. Voltou a se machucar, não sei qual é a gravidade. Triste essa é a parte negativa, perder mais uma opção. Já perdemos algumas e mais essa em função da lesão de hoje - disse Abel Ferreira.

Recém-recuperado de entorses no tornozelo e joelho esquerdos, Estêvão voltou a titular justamente contra o Vitória, mas pisou em falso com o pé esquerdo numa disputa com Lucas Esteves, e voltou a sentir fortes dores no tornozelo. Em seguida, ele foi substituído e deu lugar ao Dudu.

Na saída do Allianz Parque, o jogador deixou o local mancando. Estêvão deve ser avaliado na Academia de Futebol do Palmeiras neste domingo para saber a gravidade do problema.