Com time reserva, Palmeiras perde para o Vitória e amarga segunda derrota seguida no Brasileirão

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 27/07/2024 - 21:04 • São Paulo (SP)

O Palmeiras perdeu o segundo jogo seguido no Brasileirão. No Allianz Parque, na noite deste sábado (27), pela 20ª rodada da competição, o técnico Abel Ferreira escalou o time reserva do Verdão, que acabou derrotado para o Vitória por 2 a 0, com gols de Osvaldo e Matheuzinho. Com o resultado, o time paulista segue em terceiro lugar na tabela de classificação, com 36 pontos, enquanto o baiano vai a 18, deixando provisoriamente a zona de rebaixamento.

O jogo

Empurrado por quase 40 mil torcedores presentes, o Palmeiras entrou em campo com um time todo reserva, e demorou a conseguir acertar boas jogadas. Com um jogo bem morno no Allianz Parque, os times pouco levaram perigo às metas adversárias. Estêvão retornou ao time titular, mas foi bem marcado pela defesa do Vitória, que conseguiu anular boa parte da atuação do garoto alviverde. Menino e Ríos tentaram chutes de fora da área, sem sucesso.

No segundo tempo, Abel Ferreira tirou Lázaro para promover a entrada de Flaco López, mas quem mostrou que voltou melhor foi o time baiano, que precisou de apenas seis minutos para abrir o marcador, com Osvaldo, que finalizou bem no canto esquerdo de Lomba.

Após o gol sofrido, duas alterações: saíram Caio Paulista e Menino para a entrada de Vanderlan e Felipe Anderson, respectivamente. Depois, Dudu e Aníbal Moreno entraram nas vagas de Ríos e Estêvão. Apesar das mudanças, o Palmeiras tentava, mas não era eficiente e, aos 37 minutos, o Vitória ampliou o marcador, com Matheuzinho. Ainda deu tempo de José Breno ser expulso no final, após entrada violenta em Flaco López. E teve blitz palmeirense nos acréscimos, sem sucesso para reverter o placar.

Próximos desafios

Na próxima rodada do Brasileirão, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Internacional, no domingo (4), às 17h, no Beira-Rio. Antes disso, o time de Abel Ferreira enfrentará o Flamengo, na quarta-feira (31), às 20h, no Maracanã, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

O Vitória, por sua vez, recebe o Cuiabá no sábado (3), às 16h, no Barradão, pelo Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras 0 x 2 Vitória

Brasileirão - 20ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 27 de julho de 2024, às 19h

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Caio Augusto Max Vieira

🚩 Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Luis Carlos de Franca Costa

📺 VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Marcelo Lomba; Giay, Naves, Vitor Reis e Caio Paulista; Richard Ríos, Gabriel Menino e Maurício; Rony, Lázaro e Estêvão.

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Ryller, Léo Naldi; Matheusinho, Osvaldo e Janderson.