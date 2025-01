Palmeiras e Red Bull Bragantino estão escalados para o confronto desta terça-feira (28), no Allianz Parque, válido pela quinta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Poupado na derrota para o Novorizontino, Estêvão retorna ao time titular do Verdão e forma o trio de ataque ao lado de Thalys e Luighi.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras tem interesse em Wanderson, mas encontra dificuldade na negociação com o Internacional

Com o objetivo de manter a rotação do elenco para a sequência do calendário, Abel Ferreira escala o "grupo A" do Verdão para o compromisso desta noite. Com isso, Murilo e Naves formam a dupla de zaga, com Marcos Rocha e Vanderlan nas laterais.

O meio de campo, por sua vez, será formado por Fabinho Richard Ríos e Richard Ríos. Luighi é a grande novidade nesta noite no ataque. O jovem venceu a disputa com Felipe Anderson e começa a partida contra o Massa Bruta.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Confira as escalações de Palmeiras e Red Bull Bragantino

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Vanderlan; Fabinho, Richard Ríos e Maurício; Luighi, Estêvão e Thalys. Técnico: Abel Ferreira.

Red Bull Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique e Eduardo; Juninho Capixaba, Jadsom, Lucas Evangelista e Jhon Jhon; Henry Mosquera, Pitta e Vinicinho. Técnico: Fernando Seabra.

continua após a publicidade

As equipes se enfrentam nesta terça-feira (28), no Allianz Parque, pelo Paulistão. Vice-líder do Grupo D, a equipe comandada por Abel Ferreira aparece dois atrás do São Bernardo.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Klopp é presença ilustre na partida

O alemão Jürgen Klopp acompanhará a partida entre Palmeiras e Bragantino diretamente do Allianz Parque. O ex-técnico de Liverpool e Borussia Dortmund é o chefe global de futebol da Red Bull e veio ao Brasil para acompanhar os trabalhos do clube de Bragança, que pertence à empresa de energéticos. O time treinado por Fernando Seabra já compartilhou registros do vitorioso ex-treinador nas redes sociais.