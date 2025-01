Palmeiras tem interesse em Wanderson, mas encontra dificuldade na negociação com o Internacional

O Palmeiras iniciou conversas com o Internacional para viabilizar a contratação de Wanderson, mas enfrenta obstáculos no processo. O Clube paulista tem valores a receber da negociação envolvendo Bruno Tabata, ainda em 2024, e pretendia quita-lo com a chegada do atacante de 30 anos à Academia de Futebol.

A diretoria do Colorado, por sua vez, não iria dificutar uma saída. No entanto, gostaria de receber um compensação financeira por Wanderson, titular nas primeiras partidas do Internacional na temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista "Jorge Nicola" e confirmada pela reportagem do Lance!.

A direção do Palmeiras não planeja oferecer valores adicionais além do perdão da dívida, o que acabou esfriando as conversas entre as partes.

Após anunciar as chegadas de Facundo Torres e Paulinho, já registrados no Boletim Informativo Diário da (CBF), o Palmeiras busca uma opção para o lado esquerdo do ataque e vê Wanderson como uma oportunidade de mercado para compor o elenco.

Além da dupla de atacantes, Emiliano Martínez, ex-volante do Midtjylland, da Dinamarca assinou contrato na última sexta-feira com vínculo válido até dezembro de 2029. A chegada de um zagueiro também é vista como prioridade após a saída de Vitor Reis para o Manchester City.

Wanderson, alvo do Palmeiras, comemora gol pelo Internacional (Ricardo Duarte/Internacional)

Negocição entre Palmeiras e Internacional por Tabata

Em agosto do ano passado, o Internacional adquiriu Bruno Tabata do Verdão por 2,2 milhões de dólares (cerca de R$ 11,9 milhões na época), garantindo 80% dos direitos econômicos do atleta em uma transação parcelada.

A primeira parcela tinha vencimento no ano passado, sem mês especificado, enquanto as demais foram distribuídas ao longo do contrato do jogador, que se encerra em 2027.