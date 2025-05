O Palmeiras tem o Porto como seu primeiro adversário do Grupo A no Mundial de Clubes e o time português tem um atleta que vem se destacando no seu elenco. Rodrigo Mora, que completou 18 anos neste mês, foi premiado em Portugal.

Rodrigo Mora comemora gol marcado pelo Porto em abril (Foto: Reprodução / Instagram)

O atacante do Porto foi eleito o melhor jogador do mês de abril da Liga Portugal e o resultado foi divulgado nesta quinta-feira (15). O prêmio é atribuído por meio de votação entre os treinadores dos times do campeonato. Com 19,84% dos votos, Rodrigo Mora levou seu primeiro prêmio mensal no Campeonato Português.

Foram três gols marcados em quatro jogos disputados no mês. Com 341 minutos em campo, Mora precisou de 85 minutos para balançar as redes em abril. A média foi determinante para a premiação, já que Viktor Gyokeres, do Sporting, recebeu a mesma porcentagem de votos que o rival do Porto. O critério dos minutos para marcar foi o desempate da eleição.

Recentemente, Rodrigo Mora renovou seu contrato com o Porto e teve sua multa aumentada para 70 milhões de euros, que equivale a 441 milhões de reais na cotação atual. Integrado ao elenco principal do Porto neste ano, Mora tem 15 participações em gols em 31 partidas.

A defesa do Palmeiras precisará estar atenta ao atacante no Mundial de Clubes. Rodrigo Mora joga predominantemente pelo lado esquerdo do ataque, mas tem uma movimentação intensa e aparece bastante no meio de campo do time português.

Palmeiras x Porto no Mundial de Clubes

🌏 Palmeiras x Porto

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo A)

📅 15 de junho, domingo, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium