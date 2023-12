O Palmeiras tem tudo para conquistar o título brasileiro na noite desta quarta-feira (6). Mas isso não é o suficiente para a torcida do Verdão, que vive a expectativa de saber o futuro do técnico Abel Ferreira, alvo de uma proposta milionária do Al-Sadd, do Qatar. Dificilmente o treinador anunciará o seu futuro após o jogo contra o Cruzeiro, no estádio do Mineirão, mas a confirmação da conquista do português será mais uma oportunidade dos palmeirenses ‘renovarem os votos’ com o seu comandante e fazê-lo ficar.