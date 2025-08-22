Carlos Miguel comenta concorrência no Palmeiras e rasga elogios a Weverton

O goleiro Carlos Miguel foi oficialmente apresentado no Palmeiras no início da tarde desta sexta-feira (22), na Academia de Futebol, e não poupou elogios a Weverton, atual titular na meta de Abel Ferreira. Aos 26 anos, o novo camisa 1 do Verdão ainda chega para disputar vaga com o veterano e também Marcelo Lomba.

- O Weverton todo mundo já sabe da história, da carreira, que ele é a pessoa que ele é. Ser humano incrível. Fui muito bem recebido por ele. A questão de goleiro é totalmente diferente de um jogador de linha normal, que tem muito mais oportunidade de jogos. O goleiro tem que estar sempre preparado", disse.

Carlos Miguel está muito otimista com essa nova fase na carreira e se diz pronto para mostrar a que veio. No entanto, sabe que precisará trabalhar duro para conquistar chance entre os titulares do Verdão.

- Se eu não me engano, eu tenho 28, 30 jogos no profissional e já mostrei para que vim pra onde eu estou. Como eu cheguei no Palmeiras, não foi à toa. Não precisa de muitos jogos para mostrar, todo mundo aqui já sabe da minha qualidade do que eu sou capaz de fazer. Não tenho medo de fazer e também não tenho medo de falar. E para mim é muita alegria, muito feliz de estar aqui e é só um reconhecimento pra mim gigantesco - concluiu.

Valores investidos pelo Palmeiras em Carlos Miguel

A diretoria alviverde investiu 5,5 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões na cotação atual) para adquirir 80% dos direitos econômicos de Carlos Miguel junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, que manteve os 20% restantes.

Anunciado oficialmente na última terça-feira, o goleiro assinou contrato de cinco temporadas, válido até julho de 2030.

