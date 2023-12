O Palmeiras é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. O alviverde também está na pratilheira mais alta dos times com mais conquistas na história do Brasileirão. E nesta quarta-feira (6), encerra o Brasileirão 2023, considerado um dos mais disputados da história nos últimos anos e a equipe de Abel Ferreira está lutando para manter a hegemonia do Verdão.