Torcedores do River Plate reagem a duelo contra o Palmeiras na Libertadores

Palmeiras e Libertadores tem uma relação antiga e duradoura. Nesta quinta-feira (21), o Verdão deu mais um passo em busca do tetracampeonato ao passar pelo Universitário, do Peru. Agora, o clube vai enfrentar o River Plate, da Argentina, e os 'hermanos' já estão comentando sobre a decisão.

Com um 0 a 0 pouco movimentado no Allianz Parque, o Palmeiras passou pelo Universitário na Libertadores. O Verdão venceu o jogo de ida, no Peru, por 4 a 0, e encaminhou a classificação já no jogo de ida.

Depois de um jogo dificílimo, o River Plate passou pelo Libertad, do Paraguai, nos pênaltis. Assim que a classificação para as quartas de final foi conquistada, os torcedores argentinos já começaram a falar sobre a decisão com o Palmeiras na Libertadores. Veja abaixo.

Torcida do River Plate faz fezta na esplanada em frente ao Rose Bowl Clube vai enfrentar o Palmeiras na Libertadores. (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

Veja reação dos torcedores do River Plate com duelo contra o Palmeiras na Libertadores

"Final antecipada. Quem vencer será o campeão da Libertadores"

"O Palmeiras enfrentará um adversário inábil. Abel Ferreira e sua equipe dificilmente assistirão a uma partida completa contra o River Plate"

Como foi a classificação do Verdão

✍️ Texto: Vitor Palhares

Sem a necessidade de se expor dentro do Allianz Parque, o Palmeiras tentou controlar o ritmo da partida na Libertadores, apesar de o Universitario criar algumas chances de perigo, incluindo um gol anulado pela arbitragem por impedimento.

Aos poucos, a equipe de Abel Ferreira começou a trocar passes e encurralar o adversário. O trio de zaga, no entanto, reduziu a velocidade do time, que teve dificuldade para superar a linha defensiva do Universitario. Apenas nos minutos finais da primeira etapa o Alviverde teve sua primeira grande oportunidade, quando Allan venceu a disputa com os zagueiros peruanos e cabeceou com força na trave.

A segunda etapa foi uma extensão dos 45 minutos iniciais, com ambas as equipes tendo dificuldades para criar chances de perigo. Com o passar do tempo, Abel Ferreira rodou o elenco alviverde, mantendo a linha defensiva.

Nos minutos finais, Weverton fez ótima defesa em chute cruzado, garantindo a invencibilidade do Palmeiras na atual edição da Libertadores. Vitor Roque teve oportunidade de marcar de voleio, mas a bola passou rente à trave rival.

Classificado e com baliza zero, apenas cinco jogos separam Palmeiras e Libertadores da Glória Eterna.