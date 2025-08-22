Reforço do Palmeiras, Jefté é regularizado no BID; veja quando lateral pode estrear

O novo lateral-esquerdo do Palmeiras, Jefté, foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta sexta-feira (22). Com isso, o jogador de 21 anos poderá ficar à disposição da comissão técnica liderada por Abel Ferreira já no próximo duelo do Campeonato Brasileiro, contra o Sport, marcado para segunda-feira (25), pela 21ª rodada da competição.

Além do lateral, o treinador português também poderá contar com o goleiro Carlos Miguel, apresentado oficialmente na Academia de Futebol no início desta tarde. A dupla esteve presente no Allianz Parque nesta quinta-feira (21), quando o Verdão carimbou a vaga para as quartas de final da Libertadores.

O lateral-esquerdo assinou contrato com o clube até julho de 2030 e chega para ocupar a vaga deixada por Vanderlan, que se transferiu para o Red Bull Bragantino, no setor. O Verdão pagará cerca de 6 milhões de euros (R$ 38 milhões) pelos 100% dos direitos econômicos.

Jefté é o 11º reforço do Palmeiras para a temporada 2025. Antes dele, chegaram o goleiro Carlos Miguel; os zagueiros Bruno Fuchs e Micael; o lateral-direito Khellven; os meio-campistas Emi Martínez e Lucas Evangelista; e os atacantes Facundo Torres, Paulinho, Ramón Sosa e Vitor Roque.

