Em meio à ansiedade pela confirmação do título brasileiro, que deve acontecer nesta quarta-feira (6), o torcedor do Palmeiras também vive expectativa de descobrir o futuro de Abel Ferreira. O técnico é alvo do Al-Sadd, do Qatar. Porém, se depender da família do treinador, os palmeirenses podem ficar tranquilos, pois a esposa e as filhas do profissional desejam permanecer no Brasil.