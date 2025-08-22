Palmeiras se reapresenta com desfalque e inicia preparação para enfrentar o Sport

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta sexta-feira (22), na Academia de Futebol, após se classificar para as quartas de final da Libertadores, mas já virou a chave e volta suas forças para a disputa do Campeonato Brasileiro, já que briga pela liderança do campeonato. O próximo desafio do Verdão será na segunda-feira (25), contra o Sport, no Allianz Parque, às 19h, pela 21ª rodada.

continua após a publicidade

➡️ Reforço do Palmeiras, Jefté é regularizado no BID; veja quando lateral pode estrear

O atacante Ramón Sosa, reforço contratado recentemente pela diretoria alviverde e ficou fora da partida da Libertadores, foi liberado para resolver problemas particulares e, portanto, foi desfalque no treinamento. Além dele, outros três jogadores estão no departamento médico do clube e não ficaram à disposição da comissão técnica na última partida: Raphael Veiga, Paulinho e Bruno Rodrigues.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no empate sem gols desta quinta-feira (21) permaneceram na sala de recovery e neurociência cumprindo cronograma regenerativo. Os demais foram a campo e disputaram um coletivo com dois tempos de 20 minutos.

continua após a publicidade

O Palmeiras seguirá sua preparação no final de semana. No Nacional, o time de Abel Ferreira ocupa, atualmente, a vice-liderança, com 39 pontos, quatro atrás do líder Flamengo, mas com dois jogos a menos que a maioria dos times que disputam a competição.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras