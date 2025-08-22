Carlos Miguel explica ‘zoação’ com música e fala de seus primeiros dias no Palmeiras

O novo goleiro do Palmeiras, Carlos Miguel, de 26 anos, foi apresentado no início da tarde desta sexta-feira (22), na Academia de Futebol. O jogador chega para disputar vaga com Weverton, atual tituar da meta de Abel Ferreira. Entre várias perguntas durante a coletiva de imprensa, uma não poderia passar barida: a "zoação" que fez com a música sobre o Mundial do Verdão quando ainda jogava pelo Corinthians.

- Era um vídeo que eu era muito imaturo, muito novo, fiz uma bobeira, a zoação, coisa de criança, jogador que vem da base, normal. Mas agora é um futuro muito grande que eu quero ter pela frente e, para mim, o passado já foi. Só tenho que agradecer o que vem pela frente e o que o Palmeiras me proporciona - explicou o jogador.

Os primeiros dias do novo camisa 1 do Palmeiras no clube foram muito positivos. Segundo Carlos Miguel, todos os companheiros o receberam muito bem e a comunicação foi muito tranquila com todos do clube.

- Os primeiros dias foram muito felizes, graças a Deus. Eu sou uma pessoa muito comunicativa e o pessoal do elenco é muito gente boa, todo mundo é super feliz, é muito leve estar aqui. A estrutura, tudo que proporciona pra gente é muito tranquilo, então foi muito fácil me adaptar. A conversa com o treinador também foi ótima, direta e clara, é coisa que a gente tem que ser, somos profissionais, estou aqui pra trabalhar e pra mostrar resultado - completou o goleiro.

Valores investidos pelo Palmeiras em Carlos Miguel

A diretoria alviverde investiu 5,5 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões na cotação atual) para adquirir 80% dos direitos econômicos de Carlos Miguel junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, que manteve os 20% restantes.

Anunciado oficialmente na última terça-feira, o goleiro assinou contrato de cinco temporadas, válido até julho de 2030.