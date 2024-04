Endrick busca mais um título como profissional do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/ Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/04/2024 - 20:10 • São Paulo (SP)

O Palmeiras treinou nesta sexta-feira (5) na Academia de Futebol, e Endrick apareceu no gramado pela primeira vez na semana.

Poupado da viagem para Argentina e da estreia do Palmeiras na Libertadores, Endrick fez um tratamento especial para se recuperar totalmente do desgaste causado pela Data FIFA e da semifinal do Paulistão.

Na busca do seu bicampeonato paulista, Endrick quer faturar a sua última taça possível no Palmeiras antes de partir para o Real Madrid, e conta muito com a força da torcida para faturar o título.

- Quando é final, todos querem jogar muito mais, com nossa torcida, no Allianz Parque. Sabemos que pode ter o corredor, mais de 40 mil pessoas. A gente espera muito dos nossos torcedores porque eles são o nosso 12º jogador e precisamos muito deles. Vamos dar o nosso melhor no campo, porque é isso que a gente faz pelo Palmeiras - disse o camisa 9.

Endrick decidiu a semifinal do Paulistão para o Verdão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O Verdão encerra a preparação para a final do Paulista neste sábado, em atividade na Academia de Futebol, a partir das 10h (horário de Brasília).