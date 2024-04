Felipe Melo fez história no Fluminense e no Palmeiras (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/04/2024 - 14:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Aos 40 anos, Felipe Melo é titular do Fluminense e tem gratidão ao clube que abriu as portas para ele mesmo com a idade considerada avançada no futebol. Com isso, o zagueiro revelou que não tem mais sentimentos pelo Flamengo, rival do Tricolor e time do coração do jogador.

Além disso, Felipe Melo também se declarou ao Palmeiras, equipe que atuou de 2017 a 2021.

- Eu sou um cara verdadeiro. Cresci no Flamengo e torci para o Flamengo, mas me tornei profissional. Volto para o Brasil (anos depois) e venho para o Palmeiras. No Palmeiras, você começa a pegar um sentimento pelo clube - disse o atleta, em entrevista ao "Ge".

- O Fluminense me abriu as portas perto dos 40 anos. Como não amar um clube como esse? Então eu não tenho problema nenhum em dizer que tenho muita gratidão pelo Flamengo, e ela vai ser eterna. Mas eu não amo mais o Flamengo. Tem o tal politicamente correto, e eu não sou politicamente correto. Se me perguntarem, eu vou responder. Tenho um amor muito grande pelo Palmeiras, pelo Fluminense. E tenho uma gratidão muito grande pelo Flamengo, pelo Cruzeiro, pelo Grêmio. Pelos clubes por que passei. Pelo Flamengo, um pouco mais, porque foi o clube que me formou - concluiu.

Pelo Fluminense, Felipe Melo participou do bicampeonato carioca conquistado pelo clube e da taça inédita da Libertadores em 2023, sobre o Boca Juniors. No Palmeiras, ele soma um Brasileirão, duas Libertadores, um Paulistão e uma Copa do Brasil.

