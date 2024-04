Palmeiras conta com trunfo Allianz Parque em busca da 9ª taça no novo Palestra Itália

Dudu celebra gol diante do Santos na final da Copa do Brasil (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 05/04/2024 - 14:00 • São Paulo

O Palmeiras recebe o Santos neste domingo (7), no Allianz Parque, em jogo que pode valer o tricampeonato paulista para o Verdão após 90 anos de espera.

A equipe de Abel Ferreira conta muito com o apoio da torcida e também a mística do Allianz Parque para levantar a nona taça dentro de casa em pouco menos de 10 anos de estádio.

Quis o destino que o Santos, clube pelo qual o Verdão faturou o primeiro título da história do Allianz Parque, a eterna Copa do Brasil de 2015, fosse o oponente deste domingo.

Em uma década de novo Palestra Itália, o Palmeiras já tem metade dos títulos que conquistou em 92 anos do velho Parque Antártica, estádio pelo qual o clube ergueu 16 troféus.

Abel Ferreira vai em busca do seu sexto troféu no Allianz Parque e o seu segundo diante do Santos, clube que também marcou o primeiro título do português no Brasil e na carreira (Libertadores 2020).

Relembre todas as conquistas do Palmeiras no Allianz Parque:

Copa do Brasil: 2015

Campeonato Brasileiro: 2016 (pontos corridos)

Campeonato Paulista: 2020

Copa do Brasil: 2020

Recopa Sul-Americana: 2022

Campeonato Paulista: 2022

Campeonato Brasileiro: 2022 (pontos corridos)

Campeonato Paulista: 2023