Final de futsal entre Palmeiras e Corinthians termina em briga generalizada; veja vídeo

Briga generalizada terminou com invasão de torcedores na quadra (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/04/2024 - 17:44 • São Paulo (SP)

Palmeiras e Corinthians protagonizaram uma briga generalizada na final do Metropolitano de Futsal sub-18 e o confronto, que estava 5 a 2 para o Alviverde, precisou ser encerrado mais cedo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com 28 segundos para o fim do jogo, atletas das duas equipes entraram em um confronto que envolveu pessoas das comissões técnicas e até torcedores dentro de quadra. Veja no vídeo abaixo!

➡️ Alcaraz rasga elogios a João Fonseca: ‘Muito fora da curva’

A equipe de transmissão do duelo precisou encerrar a programação antes por conta do clima hostil da decisão do Sub-18.

Tanto Palmeiras e Corinthians emitiram nota onde repudiam e lamentam a confusão generalizada na final de juniores.

– Torcedores do nosso adversário invadiram a quadra e atacaram brutalmente os jogadores do Verdão, incluindo menores de idade, deixando vários deles feridos – por sorte, sem gravidade. Familiares dos atletas e palmeirenses presentes no ginásio também foram agredidos e tiveram roupas rasgadas – diz a nota do Palmeiras.

– É urgente, portanto, que a instituição assuma responsabilidades, especialmente ao ignorar um histórico de violência em competições em seu ginásio de categoria de base, não oferecendo a devida segurança e colocando em risco, mais uma vez, a integridade física de nossos jogadores, comissão, familiares e torcedores – declarou o Corinthians.

A partida válida pela final do Metropolitano sub-18 era a primeira de quatro decisões do torneio que seriam realizadas ao longo deste sábado no ginásio Presidente Ciro II.

Na sequência, o Corinthians disputaria a decisão da categoria sub-12 contra o Ypiranga, e nos duelos pelos títulos sub-14 e sub-16, o Palmeiras jogaria contra Ypiranga e Santo André, respectivamente. Os jogos foram cancelados.