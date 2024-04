(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Se tem São Paulo e Palmeiras em campo, tem jogão! Isso porque os rivais paulistas vêm protagonizando um dos duelos mais quentes no cenário nacional atualmente. E, nesta segunda-feira (29), às 20h, o Choque-Rei fechará a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio do Morumbis. O Verdão, no entanto, tem uma missão: melhorar seu desempenho fora de casa nesta temporada.

Em 2024, o time comandado por Abel Ferreira disputou seis clássicos, sendo dois fora de casa e, até aqui, não conseguiu sair de campo com o trifunfo. Um deles foi contra o próprio São Paulo, pelo Paulistão, ainda na fase de grupos, e terminou empatado por 1 a 1, com gols de Alisson e Raphael Veiga.

Contra o Santos, em duelo que aconteceu na Vila Belmiro também pelo Estadual, o Peixe venceu a partida por 1 a 0, com gol de Otero.

Houve, ainda, outro confronto contra o São Paulo, este pela decisão da Supercopa do Brasil, mas realizado em campo neutro - o jogo aconteceu no Mineirão - e, na ocasião, apesar do empate sem gols, o Tricolor venceu o Verdão nos pênaltis por 4 a 2.

Para o clássico, Abel Ferreira pode promover algumas mudanças visando poupar os atletas mais cansados. Desgastado após uma longa sequência de jogos, Raphael Veiga pode dar lugar ao jovem Luís Guilherme, de apenas 18 anos, que decidiu a vitória na Libertadores no meio de semana.

O jovem, inclusive, já disse que gosta de jogar no mesmo setor do camisa 23. Rômulo e Jhon Jhon correm por fora como opções no elenco para substituir Veiga.

Foto: Divulgação/Palmeiras