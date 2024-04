Endrick fica a um gol de dar mais uma bolada milionária ao Palmeiras

Endrick marcou o seu primeiro gol na Libertadores 2024 diante do Del Valle (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 25/04/2024 - 14:03 • São Paulo

O garoto Endrick foi mais uma vez determinante para o Palmeiras de Abel Ferreira virar um jogo de maneira épica, isso porque o camisa 9 marcou o primeiro gol da vitória de virada por 3 a 2 sobre o Independiente Del Valle.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Com esse gol, Endrick chegou a 19 bolas na rede e agora só está a um gol de render mais uma bolada milionária aos cofres do Verdão por parte do acordo feito com o Real Madrid.

Endrick garante 2,5 milhões de euros (R$ 13,7 milhões) em bonificação a cada cinco bolas na rede pelo Palmeiras, pela seleção brasileira principal e/ou pelo Real Madrid, com limite de 25 gols.

O melhor jogador do último Paulistão já bateu a marca de 8,75 milhões de euros - cerca de R$ 48,2 milhões - de 12,5 milhões de euros possíveis nas metas traçadas pelo Real Madrid.

Assim que for para as redes novamente, Endrick chegará na casa dos 11,25 milhões de euros e caso ainda faça uma partida como titular da Seleção Brasileira, os valores podem chegar em até 12,5 milhões de euros.

Antes de completar 18 anos, Endrick já tem 20 gols com a camisa alviverde, e na comparação com estrelas do futebol brasileiro na mesma idade, Endrick já fez mais gols do que Neymar, Vinicius Jr e Rodrygo antes de completar maioridade.

A próxima chance de Endrick marcar um gol pelo Palmeiras acontece nesta segunda-feira (29), quando o Palmeiras encara o São Paulo no Morumbis, pelo Brasileirão 2024.