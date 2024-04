Favorito? Palmeiras defende tabu de quase sete anos no Morumbis por Brasileirão

Raphael Veiga marcou o gol de empate do Palmeiras no Morumbis, nesse ano (Foto: Fábio Menoti/Ag. Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 28/04/2024 - 07:13 • São Paulo

O Palmeiras encara o São Paulo nesta segunda-feira (29), no Morumbis, em jogo válido pela 4ª rodada do Brasileirão 2024 e conta com o ótimo retrospecto recente atuando na casa tricolor para quem sabe sair com os três pontos de lá.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Em Campeonatos Brasileiros, o Verdão não perde para o tricolor paulista no Morumbis desde 2017, com três vitórias e três empates de lá até aqui.

Nos últimos dois anos, quando se sagrou bicampeão brasileiro, o Palmeiras de Abel Ferreira venceu o São Paulo no Morumbis mesmo com toda dificuldade de enfrentar o rival em seus domínios.

Apesar dos números favoráveis no Brasileirão quando encara o São Paulo no Morumbis por Paulista ou Copa do Brasil, o cenário muda e o Verdão carrega algumas derrotas recentes atuando na casa do rival.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Zubeldia será o sexto técnico diferente no comando do São Paulo que vai encarar Abel Ferreira no comando do alviverde imponente.