Empresário de Abel assiste jogo do Palmeiras, e Leila comenta renovação

Empresário de Abel Ferreira, Hugo Cajuda viajou ao Brasil e assitiu a vitória do Palmeiras sobre o Bolívar, na noite desta quinta-feira (15), no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

continua após a publicidade

+ Laís Melo decide, e Palmeiras vence Ferroviária no Paulistão Feminino

Nos próximos dias, o profissional deve se reunir com a direção de futebol do clube paulista, incluindo Anderson Barros, para seguir com as trativas para renovação de contrato do português, que vence em dezembro deste ano.

Em evento de apresentação da taça do Mundial na sede social do clube, Leila Pereira revelou que o Palmeiras já iniciou conversas para ampliar o período de Abel Ferreira à frente do comando técnico, mas afirmou que ainda não há prazo para a conclusão das negociações.

continua após a publicidade

— Não, nós não temos uma data específica para fechar esse ponto, não temos. Hoje, o nosso foco é o jogo de domingo. É jogo a jogo, tá? Nosso foco principal não é esse agora, porque ainda temos tempo. Mas, com certeza, vamos resolver isso. Não vai ficar para o fim do ano, vamos resolver antecipadamente. Eu já conversei com o Abel, e quem vai tratar com o empresário dele é o meu diretor de futebol. Então, não tem uma data pré-determinada — disse a mandatária.

As partes veem com bons olhos uma possível renovação de Abel com o Palmeiras, e a tendência, no momento, é que as conversas tenham um desfecho favorável.

continua após a publicidade

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ao lado do técnico Abel Ferreira (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Títulos de Abel Ferreira no Palmeiras

Anunciado pelo Palmeiras em outubro de 2020, o treinador venceu 10 títulos no comando do Verdão. Foram três Paulistas (2022, 2023 e 2024), três Brasileiros (2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2020 e 2022), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).