Ainda, o técnico utilizou justamente as críticas como justificativa para redobrar o cuidado com os jovens do elenco. De acordo com Abel Ferreira, o problema não é em relação à qualidade desses jogadores, mas a agressividade com a qual eles são tratados especialmente nas redes sociais. O treinador entende que os atletas não estão preparados para essa "violência mental".