> !Molecada on fire! Kevin e Endrick, escalados nas vagas de Marcos Rocha e Artur, criaram as principais oportunidades do Palmeiras no primeiro tempo. O camisa 9 até acertou chutaço no travessão.



> !Marcos Leonardo tenta reagir, mas sozinho! Nas poucas vezes que o Santos chegou com perigo e assustou Weverton foi em contra-ataques, especialmente com Marcos Leonardo na construção.



> !ZÉ RAFAEL! Gabriel Menino, que estava mal na partida, cobrou falta e o volante do Verdão desviou de cabeça para o fundo das redes.



> !Ação e reação! O Peixão respondeu na mesma moeda, de cabeça, com Tomás Rincón, minutos depois do gol alviverde.



> !Tabu! Marcos Leonardo virou o jogo e o Santos quebrou tabu de quatro anos sem vencer o rival!