- Alguns me procuraram e falaram: 'Professor, não quero mais jogar aqui'. E, quando me falam isso, quando me falam que estão se sentindo ameaçados, que estão sentindo a família ameaçada, eu tenho que entender. Quando os jogadores me falam isso, a gente tem que fazer coisas e tomar decisões que, às vezes, vocês (jornalistas) não entendem. Mas quando o jogador chega e me fala: 'Eu me sinto ameaçado', 'eu sinto a minha família ameaçada'... Eles pediram para sair e saíram - acrescentou.