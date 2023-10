Ainda, o camisa 8 do Peixe destacou a importância da vitória diante do Palmeiras neste domingo (8), já que a equipe alvinegra quebrou um tabu de quatro anos sem vencer o rival - o último triunfo havia sido em 2019. Jean Lucas também enalteceu o trabalho do técnico Marcelo Fernandes, que detém 100% de aproveitamento no comando do Peixe - três jogos e três vitórias.