Agora já não pode mais errar! O Palmeiras precisa deixar para trás os erros repetidos nos três últimos clássicos contra o Corinthians e, enfim, tentar fazer valer sua superioridade numérica. O confronto que vale o tetracampeonato paulista para o Verdão está marcado para o dia 27, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. Para ficar com a taça, precisa tirar a desvantagem do primeiro embate, quando perdeu por 1 a 0.

Nos três últimos Dérbis, o Palmeiras foi quem teve as melhores oportunidades: maior número de finalizações e mais posse de bola, no entanto, não transformou sua superioridade numérica em bola na rede, empatando um dos confrontos (primeira fase do Paulistão deste ano) e perdendo dois (Brasileirão de 2024 e primeira final do Estadual deste ano).

No Allianz Parque, por exemplo, na partida de ida da final, foram 23 finalizações para o Palmeiras, contra apenas três do Corinthians. Dessas, nove foram no alvo de Hugo Souza, mas apenas uma obrigou o goleiro a trabalhar. O Alvinegro, por sua vez, balançou a rede de Weverton na chance que teve com Yuri Alberto.

Ainda pela fase de grupos deste Estadual, o empate em 1 a 1, na arena palmeirense, 6 chances de gol boas de gol contra apenas 2 do rival.

Por fim, voltando um pouco, mais precisamente no último Dérbi válido pelo Brasileirão, em novembro de 2024, o time de Abel Ferreira finalizou mais vezes: 17 contra 6, além de mais posse de bola: 59% a 41%, mas o resultado foi favorável aos mandantes, que venceram por 2 a 0.

Abel comenta a falta de eficiência do Palmeiras

- O nosso adversário precisou de três arremates, um no gol. Nós 22 vezes, umas boas, outras mal. E nas que tivemos, não conseguimos fazer o gol. Sei perfeitamente em clássicos são truncados, não vamos ter muitas oportunidades. Criamos mais contra o Corinthians do que contra o São Paulo que vencemos o jogo. E hoje (domingo) perdemos - afirmou.

- Mas futebol é eficácia, meter lá dentro e hoje (domingo) não conseguimos. Muitas vezes é preciso ter sorte e hoje não tivemos a pontinha de sorte. Volto a referir, veja o trabalho do Weverton e do Hugo. E vejam que apesar de o Corinthians ter defendido bem, baixo, apesar de ter ganhado mais duelos no meio-campo, jogando no contra-ataque, nós mesmo contra um bloco baixo não conseguimos fazer, nem em jogo jogado, nem em transição, nem bola parada. Não temos nada a perder, vamos tentar nosso melhorar para reverter a eliminatória - finalizou.