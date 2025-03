Faltam nove dias para a finalíssima do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras acontecer e, até lá, os dois times vão se preparar forte para ficar com a taça. De um lado, o Timão, que largou em vantagem no jogo de ida, por 1 a 0. Do outro, o Verdão que tenta reverter o placar negativo para conquistar o tetracampeonato.

continua após a publicidade

➡️ Buosi, vice do Palmeiras, pede aos dirigentes do Cerro ‘ações práticas’ contra o racismo

Para buscar a virada contra o Corinthians, o Palmeiras conta com uma arma que pode ser positiva quando inspirada: o atacante Estêvão. Peça-chave na equipe alviverde, o jovem, por sua vez, ainda busca balançar as redes em clássicos e nada melhor que uma final para tentar desencantar.

Até aqui, desde que subiu ao profissional no ano passado, Estêvão disputou 10 clássicos contra o Corinthians e os outros rivais do Palmeiras. O atacante enfrentou Corinthians e São Paulo quatro vezes e o Santos duas, mas não conseguiu balançar as redes em nenhum destes jogos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Em 2025, o atacante disputou 13 partidas e foi às redes em cinco oportunidades, mesmo número de gols de Mauricio, que está lesionado. O jovem tem no Paulistão uma possível última boachance de levantar uma taça pelo Verdão antes de se transferir para o Chelsea, no meio do ano.

A preparação para o Dérbi, no entanto, terá desfalques, já que Estêvão está com a Seleção Brasileira para a disputa das Eliminatórias. Além dele, Richard Ríos (Colômbia), Piquerez (Uruguai), Emiliano Martínez (Uruguai) e Facundo Torres (Uruguai) foram convocados por seus países e também só retornam na véspera da disputa pelo título.

continua após a publicidade

➡️ Muros da sede do Palmeiras são pichados após derrota para o Corinthians: ‘É guerra’

Números de Estêvão em clássicos

Segundo o Sofascore, em 10 jogos disputados, Estêvão tem uma assistência, 22 passes decisivos, 23 finalizações, sendo 10 no gol, 34 dribles certos, um pênalti sofrido e um perdido.