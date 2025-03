Palmeiras monta esquema para contar com convocados na final do Paulista

O Palmeiras tem duas missões importantes para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista: a primeira é reverter o resultado negativo da partida de ida, quando perdeu para o Corinthians por 1 a 0 e, a outra, recuperar os cinco jogadores convocados por suas seleções para a disputa das Eliminatórias, Data Fifa que acontece entre os dias 17 e 25 de março.

Estêvão está servindo a Seleção Brasileira, enquanto Richard Ríos está com a da Colômbia. Além deles, Piquerez, Facu Torres e Emi Martínez foram chamados pelo Uruguai. Com isso, a diretoria do Palmeiras optou por organizar voos fretados para conseguir uma logística pontual sem perder seus titulares para a decisão do dia 27, na Neo Química Arena.

A ideia do clube paulista é mandar dois voos fretados para buscar os atletas. Um sairá da Colômbia, adversário do Paraguai na 14ª rodada, e o outro da Bolívia, que encara o Uruguai, também na terça-feira (25). Estêvão estará na Argentina, adversária do Brasil, e retornará a São Paulo em voo comercial.

Os cinco jogadores do Verdão se reapresentarão na Academia de Futebol no dia 26, ou seja, na véspera do Dérbi, que acontece em Itaquera, às 21h35 (de Brasília), no dia 27.

Decisão em Itaquera

O técnico Abel Ferreira espera contar com todos os seus titulares para o jogo que vale o tetracampeonato paulista para o Palmeiras. Para conquistar o feito inétido, o Verdão precisará vencer por dois ou mais gols de diferença. Caso vença por um, a taça será decidida nos pênaltis, enquanto o empate garante o título paulista ao Corinthians.

