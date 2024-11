Eleição no Palmeiras: quem pode votar, duração do mandato e mais

Leila Pereira e Savério Orlandi disputam a presidência do Palmeiras neste domingo (24), em eleição que marcada para acontecer na sede social do clube, localizada na zona Oeste de São Paulo. O pleito ocorre das 8h às 17h (de Brasília).

O resultado, por sua vez, deverá ser divulgado algumas horas após o encerramento da votação, no início da noite. O candidato que receber o maior número de votos dos associados assumirá o cargo pelo próximo triênio (2025-2026-2027).

Conheça os candidatos

Leila Pereira

Leila Pereira, primeira mulher eleita presidente do Palmeiras, busca permanecer por mais três temporadas à frente do comando da instituição. Proprietária da Crefisa e da Faculdade das Américas (FAM), ela firmou, em 2015, o maior contrato de patrocínio esportivo do Brasil na época, vinculando suas empresas ao clube.

A trajetória de Leila Pereira no Palmeiras inclui a eleição como conselheira em 2017, com um recorde de 248 votos. Em 2021, foi reeleita com 387 votos, superando a própria marca anterior, o que lhe permitiu se candidatar à presidência.

A autal mandatária aposta na continuidade do trabalho esportivo, além da ampliação do investimento nas categorias de base, para vencer o pleito. E tem como ponto forte o desempenho em campo da equipe do Palmeiras, que se transformou na maior campeã do Brasil no período.



Leila, no entanto, ainda busca seu primeiro título de Libertadores como presidente, uma vez que as conquistas de 2020, contra o Santos, e 2021, contra o Flamengo, ocorreram durante a gestão de Maurício Galiotte.

Savério Orlandi

Sócio do Palmeiras desde 1983 e titular desde 1996, Savério tem longa trajetória no clube. Ocupou o cargo de diretor de futebol em duas gestões: de 2007 a 2008, durante a presidência de Afonso Della Monica, período em que o Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista; e de 2009 a 2010, na administração de Luiz Gonzaga Belluzzo.

Além disso, participou de todas as comissões estatutárias desde 2001 e integrou o Conselho de Orientação e Fiscalização entre 2013 e 2021.

Líder da oposição, Savério critica a falta de transparência da atual gestão e faz questionamentos sobre um possível conflito de interesses, especialmente na relação do Palmeiras com os patrocinadores Crefisa e FAM. As empresas, comandadas por Leila Pereira, possuem contrato de exclusividade para ocupar o uniforme do clube até o fim desta temporada.

Aprovação do Conselho

Ainda em outubro, as chapas de Leila Pereira e Savério Orlandi foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo do clube. Com isso, a atual mandatária terá pela primeira vez um concorrente na corrida eleitoral.

O grupo "Palmeiras Campeão", de Leila, recebeu 168 votos. Enquanto o "Palmeiras Minha Vida é Você", de Savério, totalizou 85 votos. Dez votos permaneceram em branco. Para serem aprovadas pelo Conselho, as chapas precisavam de ao menos 15% do total de votantes: 44 de 288.

Qual a duração do mandato?

Assim como no último pleito, o candidato vencedor assumirá a presidência do Palmeiras pelas próximas três temporadas. As eleições alviverdes, inclusive, garantem o direito de tentar a reeleição, algo que a atual mandatária busca no próximo domingo (24).

Quem pode votar na eleição?

Os associados adimplentes, maiores de 18 anos e com, no mínimo, três anos como titulares de matrícula social têm direito a voto. O número de participantes no pleito, no entanto, não foi divulgado pelo clube paulista.

Integrantes das chapas

Palmeiras Campeão - nº 100

Presidente: Leila Pereira

Vice-presidente: Maria Teresa Bellangero

2º vice: Paulo Buosi

3º Vice: Everaldo Coelho

4º vice: Márcio Martin

Palmeiras Minha Vida é Você - nº 200

Presidente: Savério Orlandi

Vice-presidente: Luiz Pastore

2º Vice: Roberto Silva

3º Vice: Luciana Santilli

4º Vice: Felipe Giocondo

