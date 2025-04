‘É o DNA do Palmeiras’, diz Abel Ferreira após vitória sobre o Sport

O Palmeiras venceu o Sport por 2 a 1, na Ilha do Retiro, em Recife, e conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O gol decisivo para o triunfo só foi marcado nos acréscimos, após Piquerez converter um pênalti sofrido por Raphael Veiga. Após o duelo, Abel Ferreira valorizou o resultado conquistado no "apagar das luzes".

— Não é nem a décima vez que fazemos gols depois ou no fim. Já aconteceu muitas vezes. Isso é algo que esta equipa tem dentro, independentemente de quem jogar. O jogo só acaba quando termina, e os jogadores sabem disso, sabendo que, dentro do jogo, temos que passar por muitas dificuldades. E, como eu já aprendi aqui, o futebol brasileiro não é para amadores — disse o treinador em entrevista coletiva.

Antes de Piquerez, Flaco López marcou o outro gol do Palmeiras, também em uma penalidade, enquanto Barletta marcou para o Sport. Abel Ferreira valorizou a postura da equipe e disse que buscar a vitória nos minutos finais faz parte do "DNA" do Verdão.

— Esse espírito de buscar até o último minuto, isso é nosso, é do nosso DNA, isto é o nosso Palmeiras, é o Palmeiras que eu estou habituado desde que nós chegamos — falou o treinador em entrevista coletiva na Ilha do Retiro.

Abel Ferreira exaltou a postura do Palmeiras na vitória sobre o Sport, neste domingo (6), na Ilha do Retiro. (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

Próximo jogo

Com o resultado, o Palmeiras soma quatro pontos na competição nacional e é o sétimo colocado na tabela de classificação.

A próxima partida do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro será no sábado (12), contra o Corinthians. O confronto será na Arena Barueri, às 18h30 (de Brasília). Antes disso, o Verdão encara o Cerro Porteño, na quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), pela Libertadores.