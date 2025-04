Palmeiras marca nos acréscimos e vence o Sport pelo Brasileirão

O Palmeiras venceu o Sport por 2 a 1 neste domingo (6), na Ilha do Retiro, em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão. Flaco López e Piquerez, ambos de pênalti, marcaram para os visitantes, e Chrystian Barletta fez para os mandantes. Com o resultado, o Leão segue com um ponto e ocupa a 17ª colocação, enquanto o Verdão chega a quatro pontos e assume a sétima posição.

Sport x Palmeiras: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de mais volume dos donos da casa. O Sport controlou o meio-campo com Lucas Lima e Sérgio Oliveira e criou mais oportunidades. Contudo, quem abriu o placar foi o Palmeiras: Flaco López foi derrubado na área aos 30 minutos, e arbitragem assinalou pênalti. O próprio atacante foi para a cobrança e fez 1 a 0 para os visitantes.

Apesar do gol alviverde, o Leão da Ilha seguiu pressionando e não demorou muito para empatar. Aos 38', Lucas Lima cobrou escanteio aberto e encontrou, na entrada da área, Barletta, que bateu de primeira e superou Weverton para igualar o placar. Nos minutos finais, Sérgio Oliveira cobrou falta e quase virou o jogo para o Rubro-Negro, mas parou no travessão.

A segunda etapa seguiu animada. O Sport, ocupava o campo de ataque e criava chances, mas a linha de defesa alviverde, bem postada, afastou finalizações de Barletta e Pablo. O Verdão, por sua vez, chegou com mais com perigo. Após cruzamento de Aníbal Moreno, Facundo Torres desviou de cabeça e obrigou Caíque França a fazer grande defesa aos 15 minutos.

Já aos 33'/2ºT, o Palmeiras quase aproveitou bobeira do goleiro rubro-negro. Caíque França chutou e acerta Flaco López, que tentou ganhar a disputa e caiu na área reclamando de pênalti, não marcado. O Alviverde seguiu em cima, e aos 42' veio a recompensa: Raphael Veiga invadiu a área e caiu após disputa com Matheus Alexandre. Mais um pênalti para os visitantes, desta vez cobrado - após muita reclamação do lado rubro-negro - e convertido por Piquerez para dar a vitória ao Palmeiras já nos acréscimos.

Palmeiras vence o Sport pela segunda rodada do Brasileirão 2025 (Foto: Marlon Costa/AGIF)

O que vem por aí?

O Sport volta a campo no próximo sábado (12), às 21h (de Brasília), e visita o Vasco pela terceira rodada do Brasileirão. Por sua vez, o Palmeiras recebe o Cerro Porteño pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores na quarta-feira (9), às 21h30.

✅ FICHA TÉCNICA

Sport 1 x 2 Palmeiras

2ª rodada — Brasileirão

📆 Data e horário: domingo, 6 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE);

⚽ Gols: Flaco López (0-1, aos 32'/1ºT), Barletta (1-1, aos 38'/1ºT) e Piquerez (1-2, aos 46'/2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Rivera, Chico, Lucas Lima, Pablo e Sérgio Oliveira, do Sport; Facundo Torres, Murilo, Bruno Fuchs, Vitor Roque e Abel Ferreira (técnico), do Palmeiras.

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

SPORT (Técnico: Pepa)

Caíque França; Hereda (Matheus Alexandre), João Silva, Chico e Igor Cariús; Christian Rivera, Du Queiroz (Domínguez), Sérgio Oliveira, Lucas Lima e Chrystian Barletta e Pablo (Arthur Sousa).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Bruno Fuchs (Raphael Veiga), Murilo, Micael e Vanderlan (Piquerez); Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Lucas Evangelista (Vitor Roque) e Felipe Anderson (Estêvão); Facundo Torres e Flaco López.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

📺 VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).