Abel elogia Sport, avalia vitória do Palmeiras e admite: ‘Nem sempre joga bem’

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira segue em busca da "melhor dinâmica" para a equipe. Foi o que explicou o português em entrevista coletiva após a vitória do Verdão por 2 a 1 sobre o Sport neste domingo (6), na Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Brasileirão. O treinador admitiu, ainda, que o time "nem sempre joga bem".

— Uma equipe grande é isto. Nem sempre joga bem, às vezes. É verdade que andamos à procura da melhor dinâmica, ou eu ando à procura da melhor dinâmica, para ajudar estes jogadores. É verdade que em função da viagem nós temos que trocar, não tem que arriscar muitas vezes. Mas tem que ser assim, não há outra forma, pelo menos é naquela forma que eu acredito. Isto também a mim, como treinador, me faz melhor. O futebol brasileiro não é para amadores — disse Abel.

— Admito que andamos à procura da melhor dinâmica para ajudar os jogadores. No momento é que eu ando a trocar jogadores que se calhar podem jogar mais dentro ou ando a metê-los fora. E nem sempre eu ajudo os melhores jogadores, mas a equipa precisa neste momento, noutros lugares, em função dos jogadores que nós temos em falta. Mas o importante é que o espírito se mantém, o grupo se mantém unido num campeonato que é muito, mas muito, muito competitivo — completou.

Gol no fim e elogios ao Sport

O treinador alviverde exaltou a luta do Palmeiras para arrancar a vitória nos acréscimos do jogo. De pênalti, Piquerez fez o gol decisivo para a equipe visitante. Além disso, elogiou a qualidade do Sport e do técnico adversário Pepa.

— Não é a primeira, nem a segunda… nem a décima vez que fazemos gols no fim. Já aconteceu muitas vezes, é algo que essa equipe tem dentro, independentemente de quem jogar, o jogo só acaba quando termina, e os jogadores sabem disso. Dentro do jogo temos que passar por muitas dificuldades e, como eu já aprendi, o futebol brasileiro não é para amadores. É difícil, muito jogo, pouco treino, muita viagem — declarou Abel Ferreira.

— Jogar com uma equipe super empolgada, muito bem treinada, que vinha de um sucesso há três quatro dias… vamos ver quantas equipes vão conseguir passar aqui, porque eu sei que esta equipe em casa vai dar muito trabalho. Se a direção e os torcedores derem tempo, porque, com todo o respeito, o Sport Recife luta por outros objetivos que não Palmeiras — completou.

Abel exaltou ainda não só o time do Sport, mas o clima na Ilha do Retiro e a torcida do Leão, que encheu o estádio para o duelo com o Palmeiras.

— Dar os parabéns às duas torcidas, eu adoro, particularmente, quando entro num estádio e não cabe uma agulha, como foi hoje. Isto é muito bonito. Eu acho que, de um modo geral, as torcidas se respeitaram, isto é bom para o futebol, é bom para o fair play do futebol. Acho que as duas equipes dentro de campo jogaram um jogo duro, mas leal, dos dois lados.

— No jogo que eu sabia que ia ser muito difícil pela empolgação e a confiança que o nosso adversário tinha, e por também conhecer o treinador do outro lado, que prepara as equipes também muito bem. E nós sentimos isso na pele durante o jogo todo. Portanto, uma vitória arrancada com muito trabalho, com muito suor. Não com 11, mas com os 23 que hoje estão conosco, porque até para fazer a convocatória para mim é muito fácil. O diretor pergunta-me, disse-me: "Podes fazer a tua convocatória?" Mete-os todos que são os que estão disponíveis". Portanto, é bom porque nos dá confiança quando andamos à procura disso.

