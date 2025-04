Piquerez justifica pênalti e exalta reação do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras venceu o Sport por 2 a 1, na Ilha do Retiro, em Recife, e triunfou pela primeira vez na atual edição do Campeonato Brasileiro. Flaco López e Piquerez marcaram para o Verdão, enquanto Christian Barletta diminuiu para os donos da casa neste domingo (6).

Os comandados de Abel Ferreira somaram os primeiros três pontos na competição nacional. Na estreia, o Palmeiras empatou por 0 a 0 com o Botafogo no Allianz Parque. Piquerez, autor do gol da vitória, exaltou o resultado e a força do Verdão.

— É uma vitória muito importante, ainda mais depois de um empate em casa na rodada passada. O que mais ressalta é a força do time. Hoje, a gente misturou um pouco o time, mas o time foi forte, competitivo. Sabemos que esse Brasileirão, esse ano, vai ser muito difícil. Todos os times são muito fortes, muito fortes. Então, valorar demais hoje a vitória, novamente aí no final, o mérito da resistência e da luta do time — disse o uruguaio em entrevista à 'CazeTV'.

Piquerez marcou o gol da vitória do Verdão (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Responsabilidade

A partida estava empatada por 1 a 1 até os minutos finais, quando Raphael Veiga invadiu a área e foi derrubado por Matheus Alexandre. O árbitro assinalou pênalti, o que gerou revolta dos donos da casa. Assim como no meio da semana, pela Libertadores, a responsabilidade da cobrança ficou com Piquerez, que deslocou o goleiro e garantiu o triunfo alviverde. Após a partida, o jogador explicou por que foi o escolhido para bater.

— Eu acho que no jogo passado na coletiva eu falei um pouquinho, todo mundo treina a pênalti, todo mundo tenta fazer gols, só que na hora que a gente tem mais confiança, eu falei no jogo passado, o Raphael Veiga é o batedor principal, mas a questão de confiança ele vai voltar a bater quando ele se sentir confortável e com confiança para isso, enquanto não, somos um time, nos apoiamos todos e todos lutamos pelo mesmo — falou o jogador do Verdão.

Próximo jogo

A próxima partida do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro será no sábado (12), contra o Corinthians. O confronto será na Arena Barueri, às 18h30 (de Brasília). Antes disso, o Verdão encara o Cerro Porteño, na quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), pela Libertadores.