Dudu posa com troféus conquistados no Palmeiras em clima de despedida

Dudu está próximo de deixar o Palmeiras. Em negociação com a diretoria para romper seu contrato, o jogador fez uma publicação com tom de despedida em suas redes sociais. O atleta posou ao lado das réplicas de taças que conquistou de forma coletiva e individualmente pelo Verdão.

Na postagem, o atacante de 32 anos escreveu a seguinte legenda: "Um pouquinho da minha história no Palmeiras". O jogador vai se reunir com a diretoria nos próximos dias para antecipar o encerramento do seu contrato, que tem duração até o final do próximo ano.

Contratado em 2015, Dudu construiu uma história repleta de conquistas no Palmeiras. Ao todo, o jogador venceu quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2015), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Durante sua trajetória no clube alviverde, Dudu disputou 462 partidas, sendo 267 vitórias, 88 gols e 102 assistências. Apesar da bonita história no Palmeiras, o jogador perdeu espaço nesta temporada e deixará a equipe.

Atacante publicou foto com títulos conquistados no Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Futuro de Dudu

O Cruzeiro é o favorito para contar com o atacante na próxima temporada. A relação entre o jogador e Alexandre Mattos, coordenador de futebol da equipe mineira, é um fator decisivo na negociação.

A diretoria da Raposa vê Dudu como peça-chave para retomar a briga por títulos no cenário nacional. Após perder a final da Copa Sul-Americana e não conseguir a classificação para a próxima edição da Libertadores, a equipe mineira aposta no atacante para reforçar o elenco na busca por novas conquistas.