O dia seguinte da eleição presidencial do Flamengo já conta com movimentações da nova diretoria, que terá Luiz Eduardo Baptista, o BAP, na cadeira de mandatário. Além de buscar a contratação do português José Boto para o cargo de diretor do futebol, o clube carioca também demonstrou interesse por João Paulo Sampaio, do Palmeiras, para comandar as categorias de base.

Segundo o "GE", o Flamengo já apresentou uma proposta ao profissional. Além disso, afirmou que está disposto a pagar a multa rescisória de R$ 2 milhões.

Assim que recebeu o convite formal do Rubro-Negro, JP Sampaio, de 47 anos, pediu alguns dias para avaliar a oferta. Pessoas próximas a ele, entretanto, afirmaram que o mesmo está inclinado a aceitar.

Carreira de JP Sampaio, alvo do Flamengo

No Palmeiras desde 2015, JP Sampaio é responsável pela revelação de grandes nomes das divisões de base do Verdão, como Endrick e Estevão. No total, ele acumula mais de 200 títulos pelo clube paulista. No futebol brasileiro, também trabalhou no Vitória.