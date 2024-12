O Bayern de Munique goleou o Shakhtar Donetsk por 5 a 1 nesta terça-feira (10), pela sexta rodada da Champions League. O brasileiro Kevin, revelado pelo Palmeiras, abriu o placar para os ucranianos, mas Konrad Laimer, Thomas Müller, Michael Olise (duas vezes) e Jamal Musiala. Com o resultado, o Shakhtar segue com quatro pontos, na 26ª colocação, enquanto os Bávaros chegam a 12 pontos, no sétimo lugar.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo teve susto para o Bayern logo no início. O ex-Palmeiras Kevin abriu o placar para o Shakhtar aos cinco minutos, após driblar Kim Min-Jae e bater com categoria. Mesmo assim, não foi o suficiente para conter os alemães. Pouco depois, aos 11', Laimer igualou o placar para os visitantes. Já no fim da primeira etapa, Müller virou a partida para os Bávaros.

Após o intervalo, o Bayern dominou completamente a partida. Olise fez o terceiro da equipe em cobrança de pênalti, aos 25'. Já aos 42', Musiala ampliou batendo de pé direito dentro da área, e Olise marcou mais uma vez, agora nos acréscimos, para dar números finais à partida.

Kevin, ex-Palmeiras, faz gol pelo Shakhtar contra o Bayern pela Champions League (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

SHAKHTAR DONETSK 1 X 5 BAYERN DE MUNIQUE

6ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: terça-feira, 10 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Veltins-Arena, na cidade de Gelsenkirchen, na Alemanha

⚽ ESCALAÇÕES

SHAKHTAR DONETSK (Técnico: Marino Pusic)

Dmytro Riznyk; Konoplia, Valeriy Bondar, Alaa Ghram e Mykola Matviyenko; Marlon Gomes, Oleksandr Zubkov, Artem Bondarenko, Georgiy Sudakov e Kevin; Danylo Sikam.

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Vincent Kompany)

Peretz; Laimer, Dayot Upamecano, Kim Min-Jae e Guerreiro; Joshua Kimmich, Leon Goretzka e Jamal Musiala; Leroy Sané, Michael Olise e Thomas Muller.

